Incendio doloso contro la Polizia Locale di Quartucciu: distrutti tre mezzi

Nella notte un incendio doloso ha colpito la sede della Polizia Locale di Quartucciu, in via Monte Spada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Selargius e Monserrato, dopo la segnalazione di un rogo che aveva avvolto alcuni mezzi di servizio del Corpo.

Dalle prime ricostruzioni dei militari, un individuo non ancora identificato avrebbe scavalcato la recinzione perimetrale dell’edificio e raggiunto il parcheggio interno, dove avrebbe dato fuoco a tre veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Dopo aver appiccato le fiamme, l’uomo si sarebbe allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle pattuglie.

L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco di Cagliari ha evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente. Dopo le operazioni di spegnimento, i tecnici hanno confermato la natura dolosa del rogo. I Carabinieri hanno subito avviato le indagini, partendo dall’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza che copre l’area e dalla raccolta di elementi utili a ricostruire la dinamica e il possibile movente.

Il danno complessivo è in fase di valutazione. L’Amministrazione comunale, informata immediatamente, ha specificato di non aver avuto, negli ultimi tempi, segnali o criticità che potessero far presagire un simile episodio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it