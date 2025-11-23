Scontro frontale sulla 130 a Iglesias: due morti, gravissimo un ferito

La collisione nella notte: un 22enne e un 51enne perdono la vita, un altro giovane è in pericolo di vita

Tragico incidente nella notte a Iglesias, lungo la statale 130, dove due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza del km 53+500. Nell’impatto sono morti entrambi i conducenti: due uomini, un operaio di 22 anni e un altro operaio di 51 d’anni, entrambi residenti del posto.

A bordo di uno dei veicoli c’era anche un terzo passeggero, un uomo di 34 anni, titolare di un esercizio pubblico a Portoscuso, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono gravissime ed è attualmente in pericolo di vita.

L’allarme è arrivato dopo le 3, con l’intervento immediato delle ambulanze del 118 e dei Vigili del fuoco. La statale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

