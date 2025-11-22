Cagliari, Giulini sull’ingresso degli americani: “Dialogo durato un anno”

Al termine del 3-3 contro il Genoa il presidente del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini, ha preso la parola in sala stampa per parlare dell’ingresso dei nuovi soci americani all’interno del club rossoblù. Giulini ha spiegato che “il dialogo con i nuovi investitori era iniziato quasi un anno fa”, rivelando come fossero “già presenti nella tournée estiva negli Stati Uniti”. Una trattativa mantenuta con grande riservatezza che, secondo il presidente, rappresenta “l’inizio di una nuova era” per la società sarda.

“Dopo dodici anni alla guida del club, non sarò più solo e condividerò le responsabilità”. Poi spiega: “Il calcio è cambiato, c’è meno passione e più finanza. Ho scelto, tra i vari approcci degli ultimi anni, un profilo appassionato come Maurizio Fiori, tifoso del Cagliari“. Il presidente ha annunciato che, una volta completata la documentazione burocratica, sarà proprio Fiori a parlare ai media per illustrare i dettagli dell’operazione.

Uno dei punti centrali dell’accordo riguarda il nuovo stadio: i nuovi investitori sono intenzionati a partecipare alla costruzione del futuro impianto, un progetto che dovrebbe arrivare a un costo di circa 200 milioni di euro. “È una buona notizia per il club e per i tifosi – ha concluso Giulini – eravamo una società solida e ora lo saremo ancora di più”.

