Sassari, picchia e rapina un anziano al postamat: arrestata una donna

Gli agenti della Questura di Sassari hanno concluso un’indagine rapida con l’arresto, avvenuto sabato mattina, della presunta autrice di una violenta rapina.
L’episodio risale alla notte dello scorso 1° settembre, quando un anziano, subito dopo aver ritirato una parte della sua pensione da uno sportello automatico di Poste Italiane a Sassari, era stato aggredito alle spalle. La vittima era stata percossa, scaraventata al suolo e derubata del denaro appena prelevato.
La responsabile individuata, una donna già nota alle forze dell’ordine, è ora accusata di rapina aggravata. Su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Sassari, la donna è stata immediatamente trasferita presso il carcere di Bancali.
