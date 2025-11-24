Sestu, scomparso da 48 ore Diego Batzella: “Aiutiamo la famiglia a trovarlo”

L’uomo sarebbe stato visto l’ultima volta nella zona di San Gemiliano: appello dei familiari e della sindaca Secci

Da circa due giorni non si hanno più notizie di Diego Batzella, 50 anni, residente a Sestu. I familiari, preoccupati per la prolungata assenza e l’impossibilità di rintracciarlo, hanno diffuso un appello pubblico chiedendo aiuto per ritrovarlo. Secondo le ultime segnalazioni, l’uomo sarebbe stato avvistato ieri mattina nella zona di San Gemiliano.

La famiglia fa sapere di aver informato i Carabinieri, anche se al momento non risulta ancora presentata una denuncia formale. La sindaca di Sestu, Paola Secci, ha condiviso l’appello invitando i cittadini a fornire qualsiasi informazione utile.

“Indossa una canadese grigia, altezza 1.85 occhi verdi, possiede un’auto Ford Fiesta grigia” spiega la sindaca. “Questo annuncio è stato condiviso per aiutare la famiglia a ritrovare un nostro concittadino. Grazie a chi potrà fornire notizie”.

