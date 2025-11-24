Incidente mortale sulla 130, il vescovo di Iglesias: “Siamo colpiti nel profondo”

Sono Marco Contini, operaio 22enne residente a Gonnesa, ed Emanuele Cisci, 51enne operaio di Nuraxi Figus, i due uomini rimasti vittime del tragico incidente avvenuto la scorsa notte sulla Statale 130.

L’evento fatale ha coinvolto una Bmw, condotta da Contini, e una Fiat Panda, alla cui guida si trovava Cisci, che si sono scontrate frontalmente al chilometro 53+500. Le cause che hanno portato alla collisione sono tuttora in fase di accertamento. L’impatto è stato di estrema violenza e, purtroppo, non ha lasciato alcuna speranza ai due conducenti, che sono deceduti sul posto.

“Oggi le nostre comunità di Gonnesa, Nuraxi Figus e Cortoghiana si ritrovano ferite e smarrite davanti alla morte improvvisa di Marco e di Emanuele. Due vite diverse, due cammini unici e preziosi, accomunati da un destino che ci appare duro e incomprensibile. L’incidente che li ha portati via così all’improvviso ci lascia senza parole, ci colpisce nel profondo, e ci fa sperimentare la fragilità della nostra esistenza”, sono le parole del vescovo Mario della diocesi di Iglesias.

