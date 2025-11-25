Povertà in Sardegna, a rischio ci sono il 25,7% dei sardi

Secondo l’ultimo rapporto pubblicato da Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione Europea con sede in Lussemburgo, quasi tre sardi su dieci sono esposti al rischio di povertà.
Il report evidenzia che, nel 2024, la percentuale della popolazione dell’UE a rischio povertà si è attestata al 16,2%, un dato stabile che coinvolge circa 72,1 milioni di individui. Tuttavia, in Sardegna, la situazione è nettamente più critica: con una percentuale del 25,7%, l’Isola si colloca al quinto posto tra le regioni italiane con il più alto indice di rischio.
La classifica italiana vede in testa la Calabria, seguita da Campania (35,5%), Sicilia (35,3%) e Puglia (30,9%).
Sul versante opposto della penisola, le aree con la minore incidenza di rischio sono le province autonome di Bolzano (5,9%) e Trento (6,9%), seguite dalla regione Emilia Romagna (7,3%).
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it