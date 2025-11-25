Macomer e Borore, due denunce per droga

Un uomo di 39 anni di Borore e un 46enne di Macomer sono stati denunciati dai Carabinieri nell’ambito di un’operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta nel fine settimana nella zona del Marghine. I militari della Compagnia di Macomer hanno sequestrato marijuana, hashish, bilancini di precisione e denaro contante, e hanno inoltre segnalato alla Prefettura due persone trovate in possesso di piccole quantità di droga.

Il 39enne di Borore è stato controllato dopo che i Carabinieri avevano osservato movimenti sospetti nei pressi della sua abitazione. Al momento dell’intervento, i militari hanno rinvenuto 50 grammi di marijuana e due bilancini di precisione. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà.

A Macomer, in una seconda operazione, i Carabinieri di Birori insieme ai colleghi di Silanus hanno effettuato una perquisizione domiciliare nella casa di un 46enne del posto. Durante il controllo sono stati sequestrati 80 grammi di marijuana, 31 grammi di hashish, 2.400 euro in contanti e un bilancino. Anche per lui è scattata la denuncia.

Nel corso di altri controlli separati, due uomini sono stati trovati con 14 e 3 grammi di marijuana e sono stati segnalati alla Prefettura di Nuoro quali assuntori. Le attività dell’Arma confermano un incremento nell’uso e nello spaccio di stupefacenti nell’area del Marghine, dove l’azione dei Carabinieri prosegue senza sosta, con il fondamentale supporto dell’Autorità Giudiziaria.

