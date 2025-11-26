Traffico in tilt sulla 131, auto in panne al bivio per Sestu

Lunghe code sulla 131 in direzione Cagliari: un'auto in panne tra il bivio per Sestu e l'imbocco per l'Asse Mediano ha causato il blocco

Traffico bloccato e lunghe code sulla Statale 131, tra il bivio per Sestu e l’imbocco per l’Asse Mediano. Un’auto in panne ha costretto i veicoli in transito a rallentare proprio nell’ora di punta questa mattina, causando notevoli disagi alla viabilità.

La coda, in direzione Cagliari, già prima dell’altezza del centro commerciale La Corte del Sole. Per dare un’idea del tempo di percorrenza, i testimoni segnalano che per percorrere appena 3km ci sono voluti 30 minuti.

