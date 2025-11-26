Incendio a Ghilarza, fiamme in appartamento: donna intossicata in ospedale

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta sono intervenuti intorno alle 21:00 di ieri sera a Ghilarza, in Via Sas Cortigheddas, dove un incendio era divampato all’interno di un appartamento.

Una residente è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino. La donna, rimasta intossicata dal monossido di carbonio a causa dell’inalazione del fumo, non verserebbe fortunatamente in gravi condizioni.

La squadra del 115 ha immediatamente provveduto a evacuare l’intero edificio, ha spento le fiamme e ha messo in sicurezza l’intera palazzina. I danni materiali all’appartamento sono risultati significativi. Le autorità stanno attualmente conducendo accertamenti per stabilire le esatte cause che hanno innescato il rogo.

