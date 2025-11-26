Incidente Macomer, scontro tra auto e camion trasporto cavalli: un ferito

Un sinistro ha causato disagi sulla strada statale 131, nel tratto dell’altopiano di Campeda. Il traffico ha subito un blocco temporaneo, durato alcune ore, a seguito di un incidente che ha coinvolto complessivamente due automobili e un autocarro adibito al trasporto di cavalli.

L’episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno, esattamente al chilometro 152, a breve distanza dallo svincolo per Baddesalighes. Le cause esatte della collisione tra i tre mezzi sono tuttora al vaglio delle autorità.

Una persona è rimasta ferita nell’impatto; le sue condizioni non destano preoccupazione ed è stata trasportata da un’ambulanza del 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti sanitari.

Sono intervenuti immediatamente sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Nuoro e una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Macomer, i quali si sono occupati dei rilievi di rito e della messa in sicurezza del tratto stradale. Dopo la rimozione dei veicoli incidentati e le operazioni di bonifica, la circolazione veicolare è stata ripristinata in entrambe le direzioni, tornando rapidamente alla normalità. Il traffico aveva subito solo lievi rallentamenti, procedendo a senso unico alternato per circa mezz’ora.

