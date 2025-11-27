Nuovo Fass Center di Elmas, selezioni al via: 7mila candidature

Ha preso il via oggi la tre giorni di selezioni organizzata da Aspal in collaborazione con la Direzione del nuovo centro commerciale Fass Shopping Center di Elmas. Secondo quanto riferisce la Regione, sono oltre 7mila i curriculum già arrivati per 170 le figure professionali da coprire.

Il debutto delle selezioni ha visto la presenza di 7 imprese protagoniste del primo ciclo di colloqui, tra cui Dulcis, Eurospin, Ikea, Leroy Merlin, Maison du Monde, Ottica Massidda e Trony. Oggi soltanto sono stati programmati incontri con 414 candidati, ma il dato finale è destinato a crescere visto che le selezioni proseguono fino a sabato.

In totale saranno quasi 100 le aziende che si insedieranno all’interno della nuova struttura commerciale. Nel mese di novembre Aspal ha organizzato 5 seminari dedicati all’orientamento, con l’obiettivo di preparare i candidati a presentarsi con consapevolezza e competenza. Gli operatori dei Centri per l’Impiego dell’area metropolitana di Cagliari hanno fornito strumenti pratici, esempi e consigli mirati per aiutare i partecipanti a valorizzare il proprio profilo e affrontare con sicurezza le selezioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it