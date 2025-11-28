Tortolì, quattro auto incendiate: denunciati due uomini

Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Stazione di Tortolì, con il supporto della Squadriglia Anticrimine di Lanusei, hanno denunciato in stato di libertà due uomini di 37 e 35 anni, ritenuti responsabili dell’incendio doloso di 4 autovetture avvenuto lo scorso 2 ottobre in via Mazzini. Le prime immagini recuperate subito dopo i fatti avevano già mostrato la presenza di due individui con il volto coperto, fornendo un primo importante elemento investigativo.

La svolta è arrivata grazie a una scrupolosa analisi delle telecamere presenti nelle vie circostanti, che ha permesso ai militari di raccogliere gravi indizi di colpevolezza. Nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari, eseguite questa mattina su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due sospettati sono stati trovati in possesso di abiti compatibili con quelli indossati durante l’azione criminosa e di uno zaino contenente una tanica di benzina vuota.

I due uomini, formalmente residenti a Bari Sardo e Tortolì, sono stati rintracciati all’interno di un’autovettura abbandonata in una concessionaria di auto usate della zona, che utilizzavano come riparo di fortuna. Le verifiche proseguiranno sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria competente.

