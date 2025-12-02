Napoli-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla

La Coppa Italia entra nel vivo con gli ottavi di finale. Il Cagliari affronta il Napoli al Maradona, in una sfida che potrebbe significare la qualificazione dei sardi ai quarti dopo 21 anni.

Il momento delle due squadre racconta storie molto diverse. I partenopei, tornati in vetta alla Serie A seppur in coabitazione col Milan, vogliono restare protagonisti su tutti i fronti. Per Conte, alle prese con una lista infortuni lunga, la gestione delle energie è una vera sfida in un calendario fitto di appuntamenti.

Il Cagliari di Pisacane, invece, arriva senza l’assillo delle grandi ambizioni. L’obiettivo primario resta la salvezza in campionato, ma il cammino recente non ha regalato certezze e in Coppa toccherà alle seconde linee.

Probabili formazioni

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Lang.

Allenatore: Conte.

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Zappa, Deiola, Rodriguez; Di Pardo, Adopo, Liteta, Cavuoti, Idrissi; Gaetano, Kilicsoy.

Allenatore: Pisacane.

Dove vedere la partita

Napoli-Cagliari si giocherà mercoledì 3 dicembre allo stadio Diego Armando Maradona, con calcio d’inizio alle 18. Il match sarà trasmesso in diretta e in chiaro su Italia 1 e disponibile anche in streaming, live e on demand, su Mediaset Infinity.

