Blackout al Santissima Trinità, ospedale operativo grazie ai generatori

Un improvviso blackout ha interessato oggi l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, lasciando la struttura senza corrente per circa due ore, tra le 13 e le 15. L’Azienda sanitaria ha spiegato che il guasto ha attivato immediatamente l’intervento dei tecnici dell’Ufficio tecnico della Asl 8, allertando anche l’energy manager dell’Ares.

“Sono entrati in funzione i gruppi elettrogeni che alimentano le unità di urgenza come sale operatorie e la rianimazione” si legge in una nota. “Tutti i reparti, così come il Pronto Soccorso, sono rimasti operativi nell’arco di tempo di assenza della corrente e non è stato rilevato alcun problema per i pazienti ricoverati”.

Secondo quanto comunicato dalla Asl, il calo di tensione ha danneggiato uno dei generatori, che sarà sostituito nella giornata di domani.

