Blackout al Santissima Trinità, ospedale operativo grazie ai generatori

Problema elettrico al Santissima Trinità: "Tecnici subito al lavoro e nessun rischio per i pazienti" assicura l'Asl di Cagliari

Redazione Cagliaripad
Un improvviso blackout ha interessato oggi l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, lasciando la struttura senza corrente per circa due ore, tra le 13 e le 15. L’Azienda sanitaria ha spiegato che il guasto ha attivato immediatamente l’intervento dei tecnici dell’Ufficio tecnico della Asl 8, allertando anche l’energy manager dell’Ares.

“Sono entrati in funzione i gruppi elettrogeni che alimentano le unità di urgenza come sale operatorie e la rianimazione” si legge in una nota. “Tutti i reparti, così come il Pronto Soccorso, sono rimasti operativi nell’arco di tempo di assenza della corrente e non è stato rilevato alcun problema per i pazienti ricoverati”.

Secondo quanto comunicato dalla Asl, il calo di tensione ha danneggiato uno dei generatori, che sarà sostituito nella giornata di domani.

