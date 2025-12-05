Porta Cristina in Lego, l’ultima opera dell’artista Maurizio Lampis

L’artista sardo Maurizio Lampis, noto brick builder professionista e fondatore del museo KaralisBrick, presenta la sua ultima creazione: una riproduzione in mattoncini Lego di Porta Cristina, realizzata in occasione dei 200 anni della celebre via d’accesso al quartiere di Castello di Cagliari. L’opera, composta da circa 2200 pezzi e frutto di 20 giorni di lavoro, è stata accolta a Palazzo Bacaredda dal presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci.

La nuova costruzione si aggiunge alle opere già dedicate a Cagliari, come la Torre dell’Elefante, la Basilica di Bonaria e il Castello di San Michele, contribuendo a un viaggio in miniatura attraverso i luoghi simbolo della città. Nel percorso creativo di Lampis non mancano neppure riproduzioni iconiche come il Cocchio di Sant’Efisio, il quadro dedicato al Santo e il busto di Gigi Riva composto da oltre 12.500 mattoncini. L’artista ha inoltre completato 28 monumenti per il progetto “La Sardegna in miniatura”.

La riproduzione di Porta Cristina, inoltre, resterà esposta allo Spazio Search, nel sottopiano del Municipio fino ai giorni di Natale.

Porta Cristina

Porta Cristina rappresenta uno degli accessi principali al quartiere Castello di Cagliari, collegando viale Buoncammino a piazza Arsenale. La costruzione, inaugurata nel 1825, si ispira alla Porta Angelica di Roma e celebra Maria Cristina di Borbone, moglie del re Carlo Felice di Savoia.

Progettata dal conte Carlo Pilo Boyl, comandante del Regio Arsenale militare, la porta riflette lo stile neoclassico del periodo, caratterizzato da un arco d’ingresso affiancato da due lesene che sostengono una trabeazione e due cornici aggettanti. All’interno di una lunetta semicircolare è inserita un’iscrizione dedicatoria realizzata dall’artista Domenico Franco.

