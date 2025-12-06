Province Città Metropolitana Ultraleggero precipita nelle campagne di San Sperate: pilota ferito

L’incidente è avvenuto poco dopo il decollo. Sul posto 118 ed elisoccorso. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita

Crediti foto: Leonardo Pisano - Facebook, Elisoccorso Sardegna

Un ultraleggero è precipitato questa mattina nelle campagne di San Sperate, a una ventina di chilometri da Cagliari. Nonostante il violento impatto con il suolo, il pilota è riuscito a salvarsi riportando un forte trauma cranico. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9, durante le primissime fasi del volo. Il velivolo aveva appena lasciato la pista quando, probabilmente a causa di un guasto tecnico, il pilota ha perso il controllo ed è stato costretto a tentare un atterraggio di emergenza. La manovra non è riuscita del tutto, ma ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi.

L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso per garantire la massima tempestività nelle operazioni. Le cause dell’incidente sono ora al vaglio degli inquirenti.

