Sanluri, violazione dell’obbligo di soggiorno: arrestato 51enne

L’uomo è stato sorpreso fuori dal comune di domicilio: fermato durante un controllo serale dei Carabinieri

Un 51enne residente a Tuili, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato arrestato nella tarda serata di ieri a Sanluri durante un controllo coordinato dalla Compagnia dei Carabinieri locale.

L’uomo è stato intercettato nel centro abitato da una pattuglia della Stazione di Sanluri, affiancata dai militari di Gesturi e Nuraminis, impegnati in un servizio volto al monitoraggio del territorio. La sua presenza fuori dal comune di residenza ha immediatamente attirato l’attenzione degli operanti, anche alla luce di precedenti violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Verificata la condizione di irregolarità, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto. Il 51enne è stato poi condotto presso la propria abitazione, dove resterà agli arresti domiciliari su disposizione della magistratura, in attesa dell’udienza in rito direttissimo prevista per questa mattina.

