Aeroitalia replica a Cappellacci: “Flotta sicura e piena trasparenza”

Aeroitalia interviene dopo le dichiarazioni del deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, che ha annunciato un’interrogazione parlamentare sui presunti problemi tecnici della compagnia. In una nota, l’azienda rivendica la solidità del proprio operato e ribadisce di aver sempre garantito la massima trasparenza nei confronti delle istituzioni e dei passeggeri.

“La flotta Aeroitalia è sottoposta a un programma di manutenzione rigoroso e costantemente monitorato, in linea con le migliori pratiche internazionali” scrive il vettore in una nota. “La compagnia collabora regolarmente con gli enti di vigilanza, assicurando la piena tracciabilità di ogni intervento tecnico”.

Aeroitalia entra nel merito: “Da gennaio a settembre 2025, Aeroitalia ha effettuato 18.764 voli, trasportando complessivamente 2.482.885 passeggeri. I 4 episodi segnalati dall’On. Cappellacci, verificatisi nel corso dell’anno, sono stati gestiti nel rigoroso rispetto delle procedure di sicurezza e sottoposti alle dovute verifiche da parte di Enac, come previsto dalla legge. In nessun caso si sono registrate conseguenze per i passeggeri, a conferma che la tutela della sicurezza rappresenta il principio guida della nostra attività”.

Poi sul profilo economico, la compagnia sottolinea che “il contributo pubblico ricevuto per la continuità territoriale rappresenta una quota estremamente limitata dei ricavi complessivi e che alcune rotte sono effettuate interamente senza alcuna forma di compensazione”.

Aeroitalia annuncia inoltre “azioni legali necessarie per tutelare la propria reputazione contro la diffusione di informazioni non veritiere e lesive”.

