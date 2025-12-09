Tragico scontro a Settimo San Pietro, chi era la vittima: addio a Ignazio Floris

Lo chef 62enne di Dolianova è morto nel tragico schianto di questo pomeriggio. Ferite altre due persone, una in condizioni gravissime

Tragico scontro a Settimo San Pietro, chi era la vittima: addio a...

È Ignazio Floris, 62 anni, originario di Dolianova, la vittima del drammatico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale 387, in territorio di Settimo San Pietro. La sua Volkswagen Polo si è scontrata frontalmente con un grosso Hyundai Terracan, non lasciandogli scampo.

L’uomo, molto conosciuto nella sua professione di chef, aveva alle spalle una vita dedicata al lavoro e alla sua grande passione per lo sport. Celibe, avrebbe compiuto 63 anni tra pochi giorni.

Nell’impatto sono rimaste ferite altre due persone, una delle quali versa in condizioni particolarmente gravi. Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

