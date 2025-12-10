Atalanta-Cagliari, arbitra Di Marco: prima volta assoluta con i rossoblù

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Mondin e Miniutti, IV uomo Mucera, al Var Marini e assistente Var Fabbri

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 15a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match di sabato 13 dicembre (ore 20:45) alla New Balance Arena tra Atalanta e Cagliari sarà il sig. Davide Di Marco della sezione di Ciampino.

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Mondin e Miniutti, IV uomo Mucera, al Var Marini e assistente Var Fabbri.

Per Di Marco è la prima volta alla direzione di Cagliari e Atalanta, nonché la seconda direzione in Serie A di questa stagione dopo Sassuolo-Pisa del 24 novembre.

