Macomer, barista minacciato e coltello alla gola di una ragazza: 42enne arrestato

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Macomer con l’accusa di tentata violenza privata e minaccia aggravata.

L’episodio è avvenuto in un bar del paese: dopo aver consumato due bevande, l’uomo ha preteso di saldare il conto solo per una di esse. Al rifiuto del barista di accettare tale richiesta, il 42enne ha abbandonato il locale per poi rientrare immediatamente impugnando una sbarra di ferro.

La situazione è degenerata quando una ragazza è intervenuta per difendere il gestore del bar. L’aggressore ha reagito puntandole un coltello tradizionale “pattadese” alla gola. La giovane è riuscita a liberarsi dalla presa e, mentre componeva il numero d’emergenza, l’uomo le ha scagliato contro una bottiglia di vetro.

I militari sono giunti tempestivamente sul posto e hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato del 42enne.

