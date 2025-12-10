Cagliari, minacce e botte alla compagna convivente: 72enne in manette

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Cagliari Villanova hanno eseguito l’arresto di un pensionato di 72 anni, residente in città e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti della convivente.

Secondo la ricostruzione operata dai militari, l’uomo avrebbe sottoposto la compagna a un lungo periodo di condotte vessatorie, incluse minacce, insulti e aggressioni fisiche. La situazione è precipitata proprio questa mattina, quando la donna, pur subendo un nuovo attacco, è riuscita a chiamare il 112, allertando i Carabinieri presso la loro abitazione.

All’arrivo della pattuglia, il 72enne si era allontanato, probabilmente nel tentativo di sfuggire al controllo. I militari hanno immediatamente attivato le procedure di protezione per la vittima previste dal Codice Rosso e dalla rete antiviolenza regionale, per poi avviare le ricerche dell’uomo. Poco dopo, l’uomo è stato rintracciato nelle vicinanze e messo in sicurezza.

Il pensionato è stato condotto in caserma e, dopo aver completato la ricostruzione dei fatti e le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida disposta dall’Autorità Giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it