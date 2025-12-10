Cagliari, ecco il nuovo Cda: Giulini resta Presidente, Fiori Vice Presidente

Approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2025 e ha contestualmente nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea ordinaria dei soci del Cagliari Calcio si è riunita in data odierna per deliberare sull’esercizio finanziario e ridefinire la governance societaria. L’organo ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2025 e ha contestualmente nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo board vede Tommaso Giulini confermato nel ruolo di Presidente, affiancato da Maurizio Fiori come Vice Presidente. Le funzioni di Consigliere e Amministratore Delegato saranno ricoperte da Carlo Catte e Stefano Melis. Fanno inoltre parte del Consiglio Prashant Gupta e Fedele Usai.

L’Assemblea ha così definito il nuovo assetto dirigenziale del Club. Si registra inoltre un cambio di ruolo per il Consigliere uscente Nicola Riva, che proseguirà la sua collaborazione come Club Ambassador. Infine, la società ha espresso i più sentiti ringraziamenti a Giangiacomo Ibba, Alessandro Manunta e Stefano Signorelli per l’impegno, la dedizione e il contributo fornito durante il loro mandato.

