Mores, fugge dal posto di blocco: in casa gli ritrovano 8,1Kg di marijuana

Una rocambolesca fuga notturna si è conclusa con l’arresto di un uomo a Mores. Il soggetto ha inizialmente ignorato l’alt imposto dai Carabinieri a un posto di blocco. Dopo una breve evasione, ha abbandonato la sua auto per tentare di mettersi in salvo a piedi, tornando verso la propria abitazione.

Tuttavia, i militari lo attendevano già al suo arrivo. Una successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare una quantità significativa di droga: 8,1 chilogrammi di marijuana. L’uomo è stato immediatamente tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Oltre alla cannabis, le forze dell’ordine hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione un bilancino di precisione e l’occorrente per il confezionamento delle singole dosi. Sono stati inoltre scoperti diversi contenitori con una sostanza liquida, resinosa e alcolica, presumibilmente impiegata per un processo rudimentale di infusione mirato ad aumentare il principio attivo (THC) della marijuana.

Gli accertamenti tecnici condotti dal Distaccamento NIPAAF di Alghero hanno confermato che parte della sostanza sequestrata conteneva un principio attivo superiore ai limiti consentiti dalla normativa vigente. Su disposizione della Procura di Sassari, che coordina le indagini, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e delle attività di rito.

