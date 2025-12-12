Cagliari, lavori di restauro del fornice: temporanea chiusura di Porta Cristina

Su richiesta del Ministero della Cultura, Direzione Generale Musei Nazionali di Cagliari, il servizio Mobilità del Comune ha emesso l’ordinanza 3141/2025 per permettere il proseguimento degli interventi di manutenzione sull’Arco di Porta Cristina. Il provvedimento prevede la chiusura al traffico del tratto che unisce Viale Buoncammino e Piazza Arsenale per diversi giorni.

Nello specifico, da lunedì 15 a giovedì 18 dicembre, sarà in vigore il divieto di circolazione veicolare presso Porta Cristina, il cruciale punto di collegamento tra Viale Buoncammino e Piazza Arsenale. Contemporaneamente, i conducenti in Via Fiume, giunti all’intersezione con Viale Buoncammino, avranno l’obbligo di procedere svoltando a sinistra.

L’ordinanza introduce un’ulteriore variazione relativa alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Castello, stabilendo che l’orario di attivazione del varco di Palazzo delle Seziate verrà anticipato alle ore 8:00.

Il transito in Viale Buoncammino, nel tratto compreso tra via Belvedere e Porta Cristina (procedendo verso quest’ultima), sarà severamente limitato. L’accesso sarà consentito unicamente ai mezzi dell’impresa che esegue i lavori, ai veicoli delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e alle ambulanze, nonché per la sosta negli spazi designati, per l’accesso ai passi carrabili e per le operazioni di carico e scarico merci. In ogni circostanza, l’Amministrazione impone che i percorsi pedonali e il transito in sicurezza dei pedoni siano sempre assicurati.

