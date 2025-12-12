Macomer, rifiuti pericolosi dati alle fiamme: tre persone finiscono in manette

Due uomini e una donna, di 54, 51 e 46 anni, hanno dato fuoco a materiale pericoloso, come vecchi frigoriferi, cucine a gas e scarti di plastica, legno e vetro

I Carabinieri della Compagnia di Macomer hanno tratto in arresto oggi due uomini e una donna, sorpresi mentre davano alle fiamme una grande quantità di rifiuti in modo illecito.

I tre individui, di 54, 51 e 46 anni, sono stati bloccati dai militari dell’Arma in una zona rurale adiacente all’area industriale di Tossilo. Al momento dell’intervento, stavano bruciando cumuli di spazzatura che includevano anche materiale pericoloso, come vecchi frigoriferi, cucine a gas e scarti di plastica, legno e vetro.

Sul posto si sono resi necessari i Vigili del Fuoco, i quali hanno provveduto a estinguere l’incendio e a garantire la sicurezza dell’area.

I tre sono stati arrestati in flagranza di reato per combustione illecita di rifiuti, pericolosi e non, in violazione delle normative ambientali.

