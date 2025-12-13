Paura a Sestu nella notte, ragazzo investito lungo la 131: è in codice rosso

L'automobilista alla guida si è fermato prontamente per prestare i primi soccorsi e allertare il 118 che ha trasportato il ferito al Brotzu

Un grave incidente stradale si è verificato sulla Strada Statale 131, nelle vicinanze di Sestu, poco dopo la mezzanotte. Un giovane di nazionalità straniera è stato travolto da un’automobile.

La dinamica dell’accaduto vede il ragazzo attraversare l’arteria stradale ad alto scorrimento in compagnia di un gruppo di altri giovani stranieri, quando è stato investito da un veicolo che viaggiava in direzione Sassari.

Immediatamente dopo l’impatto, i compagni della vittima si sono dati alla fuga. Fortunatamente, l’automobilista alla guida si è fermato prontamente per prestare i primi soccorsi e allertare il 118. Il giovane investito è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Nonostante le condizioni siano ancora in fase di accertamento, il trasferimento è avvenuto in codice rosso a causa della criticità dell’impatto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it