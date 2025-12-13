Prima pagina Violento incidente stradale a Olbia: due feriti estratti dalle lamiere

Violento incidente stradale a Olbia: due feriti estratti dalle lamiere

L'entità dell'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Olbia e del personale sanitario del 118

Di
Redazione Cagliaripad
-

Un serio scontro frontale si è verificato stamattina, 13 dicembre, intorno alle ore 6:00, in viale Aldo Moro a Olbia, provocando il ferimento di due persone.

L’entità dell’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Olbia e del personale sanitario del 118. Giunta sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha dovuto procedere con operazioni complesse per estrarre i due feriti dalle rispettive vetture. Entrambe le persone coinvolte sono state successivamente trasferite all’ospedale di Olbia per ricevere le cure necessarie.

I soccorritori hanno inoltre provveduto a mettere in sicurezza l’intera area e i veicoli danneggiati. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi di rito per determinare le cause e l’esatta dinamica dell’impatto, occupandosi anche della gestione della viabilità in Viale Aldo Moro durante le complesse operazioni di soccorso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE