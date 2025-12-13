Violento incidente stradale a Olbia: due feriti estratti dalle lamiere

L'entità dell'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Olbia e del personale sanitario del 118

Un serio scontro frontale si è verificato stamattina, 13 dicembre, intorno alle ore 6:00, in viale Aldo Moro a Olbia, provocando il ferimento di due persone.

L’entità dell’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Olbia e del personale sanitario del 118. Giunta sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha dovuto procedere con operazioni complesse per estrarre i due feriti dalle rispettive vetture. Entrambe le persone coinvolte sono state successivamente trasferite all’ospedale di Olbia per ricevere le cure necessarie.

I soccorritori hanno inoltre provveduto a mettere in sicurezza l’intera area e i veicoli danneggiati. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi di rito per determinare le cause e l’esatta dinamica dell’impatto, occupandosi anche della gestione della viabilità in Viale Aldo Moro durante le complesse operazioni di soccorso.

