Atalanta-Cagliari, probabili formazioni e dove vedere il match

Atalanta e Cagliari scendono in campo oggi alla New Balance Arena di Bergamo, ore 20:45, per la 15a giornata del campionato di Serie A 2025/2026.
I rossoblù di Pisacane giungono alla sfida col ritrovato entusiasmo e la ritrovata vittoria dopo l’1-0 casalingo ai danni della Roma, a firma di Gianluca Gaetano. La Dea vuole riprendere terreno in campionato dopo le ottime prestazioni in Champions League e la vittoria di martedì sui campioni del mondo del Chelsea.
La gara, diretta dal sig. Davide Di Marco, sarà trasmessa sia sulla piattaforma streaming di Dazn che sui canali di SkySport.
Probabile formazione Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli.
