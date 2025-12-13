La vittima aveva denunciato una serie di reiterate condotte persecutorie attuate dall'ex fidanzato nell'arco di circa tre anni

Quartu, minacciava e perseguitava l’ex compagna: 45enne tratto in arresto

I Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, arrestando un operaio 45enne residente in città. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del controllo elettronico (braccialetto), come disposto dal Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento scaturisce da una querela formalizzata nel maggio scorso presso la Stazione dei Carabinieri di Decimomannu dalla sua ex compagna. La vittima aveva denunciato una serie di reiterate condotte persecutorie attuate dall’ex fidanzato nell’arco di circa tre anni, caratterizzate da atteggiamenti minacciosi, possessivi e lesivi della sua integrità psicofisica. A seguito della denuncia, era stato immediatamente attivato il protocollo d’urgenza del “Codice Rosso”.

Le indagini successive hanno permesso di raccogliere elementi probatori ritenuti sufficienti dall’Autorità Giudiziaria per l’emissione della misura cautelare. L’obiettivo è duplice: garantire la tutela della persona offesa e impedire la continuazione delle condotte denunciate.

Dopo essere stato rintracciato dai militari nel territorio comunale di Quartu Sant’Elena, l’uomo è stato formalmente arrestato e, concluse le procedure di rito, è stato accompagnato nella propria abitazione per l’esecuzione della misura restrittiva.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it