Diritto alla casa, i Comuni in Parlamento: presente anche Cagliari

Il diritto alla casa al centro del dibattito oggi in Parlamento. Alla Camera dei Deputati a Roma, l’Alleanza municipalista per il diritto alla casa ha presentato le proposte di oltre 40 città italiane per l’adozione di un Piano Casa Nazionale, chiedendo al Governo un cambio di passo nelle politiche abitative e il riconoscimento del ruolo strategico dei Comuni.

Per il Comune di Cagliari sono intervenuti gli assessori Matteo Lecis Cocco Ortu e Anna Puddu, che hanno ribadito la necessità di superare un approccio esclusivamente emergenziale. “Il diritto alla casa non può essere trattato solo come risposta a situazioni di urgenza – ha spiegato Lecis Cocco Ortu – ma deve diventare una componente strutturale della pianificazione urbana”.

L’assessore ha illustrato il lavoro in corso sul nuovo Piano urbanistico comunale, orientato a rendere l’abitare più accessibile attraverso la rigenerazione dell’esistente, l’edilizia sociale, la regolazione degli affitti brevi e lo sviluppo della residenzialità temporanea e studentesca. Un percorso che, ha sottolineato, necessita però di una cornice nazionale chiara, con risorse certe e una visione di lungo periodo.

Le amministrazioni locali presenti hanno evidenziato come l’emergenza abitativa richieda strumenti stabili e finanziamenti adeguati, capaci di rafforzare l’azione dei territori. Le proposte arrivano a un anno di distanza dal sit-in organizzato dagli enti locali per sollecitare un intervento governativo sul tema.

Anna Puddu, assessora alla Salute e al benessere, ha richiamato l’attenzione sulla dimensione sociale del problema. “L’emergenza abitativa va affrontata come una questione complessa, non solo edilizia – ha affermato – perché incrocia fragilità economiche, lavorative e sociali”. Nel nuovo Piano Locale Unitario dei Servizi, il Comune di Cagliari ha inserito tra le priorità la presa in carico delle situazioni di vulnerabilità abitativa, il contrasto alla perdita dell’alloggio e il rafforzamento delle misure di accompagnamento all’abitare. “Ma senza un Piano Casa Nazionale che sostenga questi strumenti con risorse strutturali e continuità nel tempo, il rischio è che i territori restino soli di fronte a un’emergenza che colpisce sempre più famiglie, giovani e persone vulnerabili” ha concluso Puddu.

