Animali detenuti in condizioni critiche, sequestro in un negozio di Cagliari

Un controllo mirato alla tutela della fauna e al rispetto delle norme sulla detenzione e il commercio di animali ha portato al sequestro di un esercizio commerciale di Cagliari. L’operazione è stata condotta nella giornata di oggi dai Carabinieri Forestali del Nucleo Cites del capoluogo, con il supporto della Stazione dei Carabinieri di Sant’Avendrace e alla presenza di personale veterinario specializzato in fauna esotica.

L’accesso ispettivo aveva l’obiettivo di verificare sia le condizioni di detenzione degli animali messi in vendita sia la regolarità della documentazione che ne attestasse la lecita provenienza. Durante gli accertamenti sono emerse criticità rilevanti: numerosi esemplari risultavano custoditi in condizioni igienico-sanitarie giudicate precarie e alcuni apparivano in evidente stato di sofferenza. Tra gli animali controllati figurano anche 17 pappagalli sottoposti a tutela internazionale dalla Convenzione di Washington, per i quali sono tuttora in corso ulteriori verifiche sulla documentazione.

Alla luce di quanto riscontrato, i militari hanno ipotizzato il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, previsto dal Codice penale. La titolare dell’attività, una donna di 74 anni residente a Cagliari, è stata deferita all’Autorità giudiziaria in stato di libertà.

Considerata la situazione complessiva dei locali, ritenuta compromessa sotto il profilo igienico-sanitario, è stato disposto il sequestro penale dell’intero esercizio commerciale e degli animali presenti. In attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria, gli animali sono stati affidati in custodia giudiziale alla stessa indagata.

