Tragedia in Veneto, con l’auto giù da un dirupo: muore un 45enne di Silanus

Il dramma si è consumato nel territorio di Arsiero, lungo i pendii della Val di Tovo, dove l'uomo è precipitato in una scarpata

Un fatale incidente avvenuto nel vicentino ha strappato alla vita il 45enne Pier Luigi Chessa, originario di Silanus. Il dramma si è consumato nel territorio di Arsiero, lungo i pendii della Val di Tovo, dove l’uomo è precipitato in una scarpata mentre si trovava alla guida della sua automobile.

La scoperta del tragico sinistro è avvenuta quasi per caso nella tarda mattinata di ieri: una pattuglia dell’Arma, impegnata in un normale giro di perlustrazione, ha notato la sagoma del veicolo in fondo a un dirupo. Secondo i primi rilievi effettuati dalle autorità, l’uscita di strada non sarebbe recente, ma risalirebbe probabilmente a diverse ore prima del ritrovamento, forse durante la notte o nella serata precedente.

Le operazioni di soccorso e recupero sono state estremamente complesse a causa della morfologia del terreno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Schio che, dopo aver messo in sicurezza il mezzo con l’ausilio di argani, hanno affidato agli specialisti del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviali) il difficile compito di risalire il pendio con la salma. Purtroppo, i sanitari del Suem 118 non hanno potuto far altro che confermare il decesso del 45enne.

La notizia del decesso ha scosso profondamente la comunità di Silanus, nel Marghine. Nonostante Pier Luigi si fosse trasferito lontano dall’isola ormai da diverso tempo, il legame con il suo paese d’origine era rimasto vivo, e la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto tra i conoscenti e gli amici d’infanzia che lo ricordano con affetto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it