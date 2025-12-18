Tifosi arabi sbagliano il nome di Barella: la risposta è tutta da ridere | Video

Un equivoco linguistico si è trasformato in un momento esilarante per Nicolò Barella e per i tifosi presenti a Riad. Il centrocampista dell’Inter, impegnato in Arabia Saudita con i nerazzurri per la Supercoppa Italiana, è stato avvicinato da alcuni sostenitori arabi che, nel tentativo di chiamarlo per selfie e autografi, hanno storpiato il suo cognome trasformando il suo diminutivo “Bare” in “Bari”.

Il risultato è stato un coro improvvisato di “Bari, Bari!”, accolto con grande ironia dal giocatore sardo. La risposta di Barella, colta in un video di SportMediaset diventato rapidamente virale sui social, è tutta un programma. Invece del classico “prego”, il centrocampista replica sorridendo con un divertito “Preghi, preghi!”, giocando sull’equivoco linguistico.

A rendere la scena ancora più surreale ci pensa una voce in sottofondo che scherza aggiungendo “Brindisi”, restando in tema Puglia e completando idealmente il giro dei capoluoghi. Un momento di leggerezza che precede gli impegni ufficiali, dove il cagliaritano sarà chiamato a trascinare i nerazzurri.

