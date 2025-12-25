Maltempo nel nord Sardegna, decine di interventi dei Vigili del fuoco

Sono ore lavoro intenso per i Vigili del fuoco della sede centrale e dei distaccamenti del nord ovest della provincia di Sassari, impegnati in numerosi interventi a causa delle forti piogge che hanno colpito il territorio soprattutto la scorsa notte. Le precipitazioni insistenti hanno provocato allagamenti diffusi e situazioni di pericolo in più aree.

Ad Alghero le squadre sono intervenute in diverse zone della periferia cittadina per soccorrere automobilisti rimasti bloccati all’interno dei veicoli, circondati da una coltre d’acqua che ha invaso carreggiate, campagne e alcune abitazioni. Gli interventi si sono concentrati soprattutto nei punti più esposti al ristagno e al deflusso difficoltoso delle acque piovane.

Non si registrano feriti. Alle operazioni di assistenza e controllo del territorio hanno partecipato anche il Corpo forestale e i Carabinieri, impegnati nel monitoraggio delle aree più colpite e nella gestione delle criticità legate alla viabilità.

