Paura a La Maddalena, incendio in piena notte in un appartamento

Intorno alle 2.30 della scorsa notte i Vigili del fuoco di La Maddalena sono intervenuti in via Benedetto Cellini per un incendio divampato in un appartamento situato al piano terra. Le cause del rogo sono da accertare.

Grazie al tempestivo intervento della squadra, le fiamme sono state rapidamente circoscritte, evitando che l’incendio si propagasse ai piani superiori dell’edificio. Proprio per questo motivo non si è resa necessaria l’evacuazione degli altri residenti.

Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118 per gli accertamenti e l’assistenza di rito.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it