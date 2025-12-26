Torino-Cagliari, i convocati rossoblù: Rodriguez e Mina out

Il Cagliari di mister Fabio Pisacane si prepara ad affrontare il Torino sabato 27 dicembre alle ore 15, nel match valido per la 17ª giornata di Serie A. Una sfida delicata e dal peso specifico importante, con le due squadre separate da pochi punti in classifica e in cerca di continuità.

Per la gara contro i granata, il tecnico rossoblù ha convocato 23 calciatori. Non saranno però della partita Juan Rodríguez e Yerry Mina, entrambi costretti al forfait a causa di una sindrome influenzale che ne ha impedito la disponibilità. Fuori anche i lungodegenti Belotti, Zé Pedro e Folorunsho.

Tra le novità della lista figurano due giovani: l’attaccante dell’Under 20 Yael Trepy, che vestirà la maglia numero 37, e il difensore Andrea Cogoni, numero 39. Segnali di fiducia verso il settore giovanile in un momento cruciale della stagione.

