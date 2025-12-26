Maltempo in Gallura, decine di interventi dei Vigili del fuoco

Strade allagate e cantine da prosciugare, squadre dei Vigili del fuoco al lavoro da ore tra Olbia, Arzachena e La Maddalena

Un’altra giornata intensa sul fronte del maltempo in Sardegna, con le criticità maggiori concentrate in Gallura e in particolare nell’area di Alghero. Le squadre dei Vigili del fuoco di Olbia e Arzachena sono impegnate fin dalle prime ore del mattino a causa delle piogge persistenti che cadono ininterrottamente dall’alba.

Decine gli interventi già effettuati per allagamenti di strade, appartamenti e cantine da prosciugare, con numerose ulteriori richieste ancora in attesa di essere evase. La situazione resta sotto costante monitoraggio, ma al momento non si registrano feriti.

Particolarmente impegnative le operazioni della squadra di Arzachena nella frazione di Cugnana, nel territorio di Olbia. Interventi analoghi sono in corso anche da parte della squadra dei Vigili del fuoco di La Maddalena, anch’essa impegnata per fronteggiare le conseguenze delle forti piogge in altre zone colpite.

