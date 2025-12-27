Torino-Cagliari 1-2, le pagelle: meraviglia Kilicsoy, Deiola capitano vero

Il Cagliari vince 2-1 in rimonta contro il Torino e porta a casa 3 punti pesanti per la lotta salvezza. I rossoblù prima soffrono e subiscono lo svantaggio con un gol di Vlasic in contropiede, poi però si riprendono e prima con Prati poi con un gran gol di Kilicsoy ribaltano la gara. Le pagelle:

Caprile 6,5: Qualche uscita un po’ azzardata, poi però si rivela attento sulle occasioni granata e offre un contributo decisivo alla vittoria.

Deiola 7: L’1-0 nasce da un suo intervento killer mancato a centrocampo. Nonostante un primo tempo un po’ confuso, cresce molto nella ripresa e prende letteralmente le redini della retroguardia. Un’altra prova da leader, dove lo metti lui gioca e da il 110%.

Luperto 6: Perde il duello in velocità con Simeone sull’1-0. Come Deiola, soffre nel primo tempo ma sale nella ripresa, dove è protagonista di un’ottima gara di contenimento.

Zappa 6: Colto di sorpresa in occasione dell’1-0, ma dalla sua parte il Torino fatica a rendersi pericoloso durante il resto della gara.

Idrissi 6,5: Buoni inserimenti in fase offensiva, l’arbitro non gli concede un rigore netto. Sicuramente tra le note più positive dei rossoblù.

Palestra 6: Qualche buona iniziativa accompagnata da cross invitanti, ma lontano dal miglior Palestra della stagione.

Prati 6,5: Un primo tempo un po’ timido, ma è da un suo ottimo inserimento su corner che arriva il pareggio. Nella ripresa sale in cattedra e offre una prova da incorniciare in entrambe le fasi. (83′ Obert sv)

Adopo 6: Palla un po’ ingenua quella servita a Gaetano e che poi porta al contropiede dell’1-0 subito. Fatica nel duello con Vlasic ed è impreciso in varie circostanze di possesso. Importante però quando il Cagliari non ha il pallone, mantenendo un buon ritmo per tutta la gara.

Mazzitelli 6: Si spende tanto in fase di non possesso, meno attivo quando il Cagliari deve costruire, ma contro una squadra fisica come il Torino fa un lavoro sporco importante. (71′ Cavuoti 6: Entra con grinta e carattere, aiuta a difendere il risultato).

Gaetano 5,5: Perde il pallone che da il via all’1-0. Per il resto gara sottotono dove il Torino è bravo a pressarlo forte a ogni pallone toccato. (66′ Esposito 6: Un po’ più coinvolto di Gaetano, non riesce però a incidere in fase offensiva, anche per via dell’assetto granata che impone l’abbassamento).

Kilicsoy 7,5: Primo tempo in affanno, dove è costretto a sportellare in mezzo ai difensori senza incidere. Ma quando si accende diventa un trascinatore e la rete che si inventa per il 2-1 è un concentrato puro di talento. (71′ Borrelli 6: Chiamato in causa più per il pressing alto e la lotta fisica per difendere il risultato, riesce perfettamente nella missione).

Pisacane 7: Dimostra ancora una volta un’ottima capacità di lettura della gara e riesce in un altro ribaltamento. Questa volta però non azzarda le scelte nel finale, tanto da fermarsi a 4 cambi, e porta a casa i 3 punti. Da lodare soprattutto lo spirito con cui i rossoblù restano in partita dopo il primo schiaffo.

