Villassalto, due cani salvati dai Vigili del fuoco in un dirupo di 40 metri

Intervento di soccorso nella giornata di ieri, sabato 27 dicembre, nel territorio del comune di Villassalto, dove due cani da caccia sono precipitati in un dirupo profondo circa 40 metri in un’area particolarmente impervia della località Corongiu Arrubiu. A lanciare l’allarme è stato il proprietario degli animali, preoccupato per l’impossibilità di raggiungerli autonomamente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito insieme agli specialisti Saf, speleo-alpino-fluviali, della centrale operativa del Comando di Cagliari. Dopo aver individuato con precisione il punto segnalato, i soccorritori si sono calati nel dirupo utilizzando attrezzature e tecniche specifiche per ambienti ostili e ad alta difficoltà.

Le operazioni di recupero si sono rivelate complesse e sono andate avanti per diverse ore, anche a causa delle condizioni meteorologiche avverse e della difficoltà di accesso alla zona. Una volta raggiunti, i due cani sono stati messi in sicurezza e riportati in superficie senza conseguenze, per poi essere riconsegnati al proprietario in buone condizioni di salute.

