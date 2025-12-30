Cagliari, potenziamento corse bus Ctm per la notte di Capodanno

Per garantire la massima tranquillità dei passeggeri, su tutti i mezzi sarà presente personale di vigilanza supportato dai sistemi di videosorveglianza

Per agevolare gli spostamenti in sicurezza durante la notte di San Silvestro, il Ctm ha predisposto un rafforzamento delle linee notturne.

Dopo una breve pausa tecnica del servizio ordinario (prevista tra le 22:30 e le 23:50), la rete cittadina si riattiverà con corse straordinarie sulle linee ER, 1N, 9N e L. Il servizio ripartirà ufficialmente alle 23:50 con il bus 1N dal Brotzu, seguito pochi minuti dopo dalla partenza di via Flavio Gioia; dalle mezzanotte saranno operative anche le restanti linee potenziate.

