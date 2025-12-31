Dolcenera in Sardegna, a Mamoiada con l’abito da Mamuthones

Visita speciale in Sardegna per Dolcenera, che insieme agli Istentales sarà tra le protagoniste delle piazze isolane per salutare l’arrivo del nuovo anno dal palco. In questi giorni l’artista sta attraversando i paesi della Barbagia, concedendosi un vero e proprio viaggio dentro le tradizioni più autentiche dell’Isola.

Tra le tappe del suo itinerario c’è anche Mamoiada, dove Dolcenera ha voluto immergersi nella storia e nel fascino delle celebri maschere del Carnevale. Sul suo profilo Instagram ha condiviso alcuni scatti e video che raccontano l’incontro ravvicinato con la tradizione.

“Mamuthone per un giorno”, ha scritto la cantante a corredo di un post che la ritrae con la tipica pelliccia e i campanacci, segni distintivi di una delle maschere più iconiche della Sardegna. “Alla scoperta delle tradizioni di Mamoiada in Sardegna, le maschere, i riti e le credenze che sanno di magia e di contatto con la terra”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it