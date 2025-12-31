Cagliari-Milan, arbitra Abisso: i precedenti sorridono ai rossoblù

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Barone, IV uomo Marchetti, al Var Camplone e assistente Var Di Bello

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 18a giornata del campionato di Serie A, la prima del nuovo anno 2026. A dirigere il match tra Cagliari e Milan, in programma per venerdì 2 gennaio alle ore 20:45, sarà il sig. Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Barone, IV uomo Marchetti, al Var Camplone e assistente Var Di Bello.

L’ultimo incrocio tra i rossoblù e Abisso risale al 28 aprile 2025 quando la squadra di Nicola si impose, in trasferta, per 2-0 ai danni del Verona. In totale sono 18 gli incroci tra il direttore di gara e la squadra isolana, con un bilancio per il Cagliari di 10 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.

