Dramma a Sassari, elettricista 56enne muore durante una manutenzione

L’anno in Sardegna si chiude con un tragico incidente sul lavoro. Un elettricista di 56 anni ha perso la vita all’interno di un capannone del Gruppo Alimentare Sardo, nella zona industriale di Predda Niedda, a Sassari.

L’incidente è avvenuto lungo la strada 8: secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava effettuando una manutenzione elettrica su un cestello elevatore quando è rimasto schiacciato contro una parete della struttura. Nonostante il tempestivo arrivo del 118, i tentativi di rianimazione sono stati vani.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco, lo Spresal e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica del dramma.

