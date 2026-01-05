Olbia, incidente durante la caccia: gravemente ferito un 56enne

Il cacciatore è rimasto vittima di una rovinosa caduta che gli ha procurato importanti lesioni alla colonna vertebrale

Un drammatico incidente ha segnato il pomeriggio di ieri nelle aree rurali di Olbia. Un cacciatore di 56 anni è rimasto vittima di una rovinosa caduta che gli ha procurato serie lesioni spinali.

I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul luogo dell’evento, hanno richiesto l’invio dell’elisoccorso Areus tramite il coordinamento della centrale di Sassari.

Dopo una prima sosta al pronto soccorso del “Giovanni Paolo II” di Olbia per le manovre di stabilizzazione, la gravità del trauma ha imposto il trasferimento del paziente al Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato ricoverato in un reparto specializzato per ricevere le cure necessarie.

