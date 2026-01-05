Verso Cremonese-Cagliari: possibile recupero per Zé Pedro, out Deiola

Il Cagliari si prepara per la seconda gara del 2026 dopo la sconfitta interna nella prima del nuovo anno, in casa, contro il Milan dell’ex Massimiliano Allegri.

I rossoblù scenderanno in campo allo stadio Zini contro la Cremonese di un altro ex, Davide Nicola, nella giornata di giovedì 8 gennaio alle ore 18:30 nel turno infrasettimanale della 19a giornata di Serie A.

Per mister Fabio Pisacane, dopo le brutte notizie giunte dalla sua famiglia a Napoli, possibile recupero in difesa da parte di Zé Pedro: il portoghese si allena parzialmente in gruppo e potrebbe tornare a disposizione, almeno per la panchina, nella gara di giovedì. Ancora out il vice capitano Alessandro Deiola che prosegue le terapie per smaltire l’infortunio e sarà dunque ai box.

