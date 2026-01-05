Blitz anti bracconaggio a Sarroch, sequestrate armi e munizioni: un arresto

Una complessa operazione portata a termine dalla Stazione Forestale di Pula ha smascherato una vasta attività illecita in località Santa Barbara, a Sarroch.

Durante un appostamento notturno, i Forestali hanno sorpreso un 69enne mentre ispezionava dei lacci per uccellagione che avevano già intrappolato due pettirossi. Sebbene l’uomo avesse una regolare licenza, il fucile in suo possesso era stato manomesso per aumentare la capacità di sparo. La successiva perquisizione domiciliare ha rivelato un vero e proprio arsenale: una pistola calibro 38 clandestina, armi modificate e attrezzatura professionale per la fabbricazione di munizioni.

L’uomo è stato arrestato in flagranza e dovrà rispondere di gravi reati, dalle violazioni venatorie alla detenzione di armi illegali.

