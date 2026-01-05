Castelsardo, beccato con eroina, cocaina, marijuana e hashish: arrestato

All'interno dell'auto sono stati rinvenuti oltre 4 grammi di eroina e un bastone tattico tipo tonfa; in casa deteneva altri stupefacenti e soldi contanti

Un normale controllo alla circolazione si è trasformato in un arresto per spaccio a Castelsardo. Durante i pattugliamenti intensificati per le festività, i Carabinieri hanno fermato un uomo alla guida della sua vettura; il suo eccessivo nervosismo ha però insospettito i militari, spingendoli a perquisire il mezzo.

All’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti oltre 4 grammi di eroina e un bastone tattico tipo tonfa. La successiva ispezione domiciliare ha confermato i sospetti degli inquirenti: nell’abitazione dell’uomo sono stati sequestrati contanti per 2.400 euro, bilancini e dosi di cocaina, marijuana e hashish.

Il Giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto per lui l’obbligo di firma.

