Tragedia sfiorata a Oristano, auto bloccata sui binari: il treno riesce a fermarsi

Un grave rischio si è consumato questa mattina lungo la tratta ferroviaria che collega Oristano alla frazione di Silì. Un automobilista a bordo di una Fiat Panda è rimasto bloccato all’interno delle sbarre del secondo passaggio a livello, nei pressi della circonvallazione.

Pare che il conducente abbia ignorato il segnale rosso, venendo sorpreso dalla chiusura dei bracci meccanici proprio mentre si trovava sui binari. Lo scontro con il regionale 4826 delle 11.34 diretto a Sassari è stato evitato solo grazie a una tempestiva frenata d’emergenza effettuata dal macchinista poco dopo la partenza dalla stazione.

Sul posto sono intervenute la Polizia Locale e la Polfer per i rilievi; per fortuna non ci sono stati feriti, ma solo un grande spavento e disagi alla circolazione.

